vor 57 Minuten Karlsruhe Karlsruher Werderplatz: Alkoholverbot wird bis Februar verlängert

Seit Dezember 2021 gilt an öffentlichen Plätzen ein Alkoholverbot. Das betrifft sowohl den Ausschank als auch Konsum. Nun wurde die dazugehörige Allgemeinverfügung geändert. Demnach soll das Alkoholverbot bis zum 1. Februar verlängert werden. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Grund dafür sei die Ausdehnung der Alarmstufe II in Baden-Württemberg.