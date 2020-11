vor 1 Stunde Karlsruher Waldstadt: 57-Jähriger durch Straßenbahn verletzt

Am Freitagmittag erlitt ein 57-jähriger Mann schwere, möglicherweise sogar lebensgefährliche Verletzungen in der Karlsruher Waldstadt, als er unbedacht auf die Straßenbahngleise trat und dabei von einer herannahenden Straßenbahn erfasst wurde. Der Mann führte zu dem Zeitpunkt Gartenarbeiten an dem angrenzenden Gelände der Haltestelle "Jägerhaus" durch. Der Bahnverkehr wurde daraufhin bis 12.45 Uhr gesperrt, an der Bahn entstand ein geringer Sachschaden. Das teilte die Karlsruher Polizei in einer Pressemitteilung mit.