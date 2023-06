Es war eine Geduldsprobe für viele Autofahrer in Karlsruhe am Mittwochmorgen:Von 9 Uhr bis 11 Uhr war die Nordröhre des Karoline-Luise-Tunnels in Richtung Westen gesperrt. Dann von 11 Uhr bis 13 Uhr die Südröhre in umgekehrte Richtung.

Reinigungsarbeiten sorgen für Stau auf der Kriegsstraße

Insgesamt also vier Stunden Einschränkung im Kfz-Verkehr. Grund waren Reinigungsarbeiten und die Neujustierung eines fehlerhaften Sichttrübemessgeräts. Viele Karlsruher fragten sich, ob man die Arbeiten nicht in der Nacht hätte durchführen können? Das kleine Chaos auf der Kriegsstraße wäre so vermeidbar gewesen.

Aufgrund von Reinigungsarbeiten kommt es wohl noch bis 14 Uhr zu Einschränkungen rund um den Karoline-Luise-Tunnel. | Bild: Corina Bohner

Die Antwort der Stadt auf diese Frage: "Kleinere Maßnahmen von wenigen Stunden Dauer finden auch tagsüber statt, weil der organisatorische Aufwand geringer ist. Wegen des geringeren Verkehrsaufkommens wurden die Arbeiten auf den Vormittag gelegt."

Nachts werde der Tunnel in der Regel wegen der halbjährlich stattfindenden Revision gesperrt, weil diese Arbeiten auch länger dauern würden. Der Tunnel unter der Kriegsstraße war zuletzt Ende Mai für eine Woche nachts gesperrt worden.