Zwei der Einbrüche ereignete sich bereits zwischen Mittwochabend, 9. Juni und Donnerstagmorgen, 10. Juni. Ziel der Eibrecher waren zwei Gaststätten, eine Sporthalle und drei Vereinsgebäude in Stutensee-Friedrichstal und Stutensee-Blankenloch.

Im Blankenlocher Mühlenweg brachen die Einbrecher laut Polizei über ein Fenster in einer Vereinsgeschäftsstelle ein und verschafften sich von dort aus Zugang in ein angrenzendes Restaurant und eine Sporthalle. In der Straße Am Sportplatz in Friedrichstal brachen Unbekannte in zwei Vereinsgebäude und eine Gaststätte ein.

Bei den Einbrüchen wurden bargeld, technische Gerätschaften und Getränke gestohlen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721/96 71 80 mit dem Polizeirevier Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Daxlanden

Einen Tag später zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 14 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf ein Vereinsgelände in Daxlanden. Die Einbrecher hebelten zwei Türen auf, um so in das Innere des Vereinsheims in der Hermann-Schneider-Allee zu gelangen.

Der dabei entstandene Diebstahls- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0721/66 63 611 melden können.

Einbrüche in Durlach

Zwischen Freitag, 9. Juni und Samstag, 10. Juni wurde dann gewaltsam in drei Vereinsheime in der Unteren Hub in Durlach eingebrochen. Laut Polizei gelangten die Einbrecher jeweils durch das Aufhebeln von Türen in die Räumlichkeiten, Hütten oder Schuppen der Vereine. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde bei den Einbrüchen nichts entwendet.

Es entstanden jedoch Sachschäden, die sich bislang noch nicht abschließend beziffern lassen. Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0721/49 070 melden können.