Nach langer Corona-Leidenszeit sind die Schausteller in Karlsruhe wieder in der Normalität angekommen. Nach dem Frühlingsfest ging am vergangenen Montag mit der Karlsruher Frühjahrsmess', das zweite "Nach-Corona-Event" zu Ende.

"Mess' ist sehr positiv verlaufen"

Auf dem Messplatz konnte die Karlsruher wieder ohne Einschränkungen Autoscooter fahren, Dosen werfen oder sich in der Geisterbahn erschrecken lassen. Nach zwölf Tagen Messebetrieb zieht Susanne Filder, Vorsitzende des Schaustellerverbandes Karlsruhe, ein durchweg positives Fazit.

Bild: Thomas Riedel

"Die Mess' ist sehr positiv verlaufen, die Besucherzahlen waren immens und das Wetter hat auch mitgespielt. Zum Glück haben sich die Unwetterwarnungen der letzten Tage nicht bewahrheitet", sagt Filder im Gespräch mit ka-news.de.

Die leidgeplagte Schaustellerbranche merke nun wie sehr es die Menschen in Karlsruhe wieder nach draußen zieht. "Es waren wieder so viele Besucher da wie vor der Pandemie", meint die Vorsitzende weiter.

Vorfreude auf Herbstmess' Ende Oktober

Filder und ihre Kollegen seien "zwei Jahre lang kaltgestellt gewesen" und würden deshalb nun voller Vorfreude auf die nächsten Monate blicken. "Es ist jetzt endlich ein Licht am Horizont und wir blicken positiv in die Zukunft", so Filder.

Ein kleiner "Beigeschmack und ein wenig Angst" bleibe aber dennoch. "Niemand weiß, wie es sich mit Corona oder den Affenpocken entwickelt. Wir bleiben aber auf jeden Fall positiv. Die Planungen für die Herbstmss' laufen bereits auf Hochtouren", erklärt Filder. Die Herbstmess' findet dieses Jahr vom 28. Oktober bis 7. November statt.