Karlsruher Polizei gibt 5 Tipps: So schützen Sie sich vor "Schockanrufen" falscher Ärzte

Für viele Menschen ist es ein Alptraum: Aus heiterem Himmel klingelt das Telefon und ein Arzt berichtet von einem medizinischen Notfall eines nahen Verwandten, der nur durch finanzielle Hilfe schnellstmöglich behandelt werden könne. Doch was, wenn das nur ein Trick ist, um aus der Angst der Menschen Profit zu schlagen? Die Karlsruher Polizei warnt daher nun vor Anrufen falscher Ärzte und gibt Verhaltenstipps an Betroffene.

In Oppenau und Griesbach häuften sich die Meldungen bei der Polizei über derartige "Schockanrufe", so schreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Angebliches medizinisches Personal spreche dabei von einem Unfall oder einer schweren Krankheit innerhalb der Familie des Opfers. Dabei werde um schnellstmögliche Geldspenden für die Beschaffung der medizinisch notwendigen Mittel gebeten.

Was schon seit einigen Jahren als "Enkeltrick" bekannt ist, kursiere nun von neuem, um Menschen unter Druck zu setzen und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sollten solche "Schockanrufe" auch in Karlsruhe auftreten, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps für Betroffene: