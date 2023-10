Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion erklärt soll sich der Vorfall um 20.23 Uhr in der Karlsruher Innenstadt, neuer Zirkel, zugetragen haben. Dort befindet sich ein rund 50 Zentimeter tiefer Teich.

"Der Fahrer hat beim Wenden offenbar den Teich übersehen. Dabei gelangten zwei Reifen in den Teich, der Unterboden setzte am Rand des Teiches auf, sodass der Fahrer den Wagen nicht mehr selbstständig herausfahren konnte", so eine Polizeisprecherin gegenüber ka-news.de. Dadurch entstand am Fahrzeug ein geringer Schaden von rund 1.000 Euro. Der Fahrer konnte nach der Bergung seines Arbeitsfahrzeugs weiterfahren. Ob er danach weiter Pizzen auslieferte, ist nicht bekannt.