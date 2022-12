Karlsruhe vor 16 Stunden

Karlsruher OB will in Bundes- und Landespolitik mitmischen

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup möchte sich im neuen Jahr stärker in die Landes- und Bundespolitik einbringen. So wolle er etwa einmal im Monat im Foyer des Landtags in Stuttgart das Gespräch mit Vertretern der Landespolitik suchen, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch.