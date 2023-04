Zur Last gelegt werden Ali Baran die Teilnahme an Protestkundgebungen gegen den Angriff der Türkei in Nordsyrien, eine kritische Rede während eines Konzertauftritts sowie Social-Media-Beiträge, die der türkischen Regierung missfallen. Er hat seither die Auflage, die Türkei nicht zu verlassen. Gegen die Stellung einer Kaution von umgerechnet 70.000 Euro innerhalb weniger Wochen würde ihm bis zur Berufsverhandlung Reisefreiheit in Aussicht gestellt.

"Sein entschiedenes Engagement für die kurdische Identität und Kultur hat ihm den Vorwurf der Terrorunterstützung eingebracht", sind sich die Mandatsträger in ihrem öffentlichen Aufruf sicher. Sie fordern: "Das Gerichtverfahren gegen Ali Baran muss mit all seinen Auflagen eingestellt und das Ausreiseverbot aufgehoben werden. Wir fordern die deutschen Behörden, Auswärtiges Amt und andere Dienststellen auf, bei den türkischen Behörden zu intervenieren und sich für seine Rückkehr nach Deutschland einzusetzen."

Erstunterzeichner*innen sind:

Karin Binder, Stadträtin, DIE LINKE. Karlsruhe; Dieter Balle, Kreisrat, DIE LINKE. Rastatt; Lukas Bimmerle, Stadtrat, DIE LINKE. Karlsruhe; Rudolf Bürgel, Regionalrat, Präsidium Landesausschuss DIE LINKE Baden-Württemberg; Elwis Capece, Regionalrat, Landessprecher DIE LINKE. Baden-Württemberg; Lüppo Cramer, Stadtrat, Karlsruher Liste (angefragt); Jürgen Creutzmann, Kreisrat Landkreis Karlsruhe; Mathilde Göttel, Stadträtin, DIE LINKE. Karlsruhe; Michael Haug, Stadtrat, Karlsruher Liste; Helga Hitziger-Walter und Alois Walter, Bluesband „Jo Jonathan“; Kulturzentrum Tollhaus, Karlsruhe; Stefan Struck, Beirat - Kurdische Gemeinde Deutschland; Gökay Akbulut, Bundestagsabgeordnete DIE LINKE. Baden-Württemberg

Solidaritätsveranstaltung für Ali Baran im Tollhaus

Am 4. Mai soll es außerdem ab 19 Uhr im Kulturzentrum Tollhaus eine Solidaritätsveranstaltung mit Musik und politischen Beiträgen für Ali Baran geben. Bei dieser werde auch die Möglichkeit bestehen den "Karlsruher Appell - Freiheit für Ali Baran" durch eine Unterschrift zu unterstützen.

Ali Baran stammt aus der Region Dersim, lebt aber mit seiner Familie seit mehr als 40 Jahren in Karlsruhe und ist deutscher Staatsbürger. Bereits in den 1970er Jahren wurde er durch seine Musik bekannt. Nach dem Militärputsch 1980 in der Türkei beantragte er aufgrund politischer Verfolgung Asyl in Deutschland und wurde 1993 eingebürgert. Er war zur Vorbereitung eines neuen Albums in die Türkei gereist.

