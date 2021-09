vor 2 Stunden Karlsruhe Zu kalt? Aktivisten bauen Klimacamp in Karlsruhe ab

Nach rund vier Monaten ist das Klimacamp in Karlsruhe abgebaut worden. Wie ein Sprecher der Klimaschützer am Donnerstag sagte, hatten bis zu 50 Menschen in wechselnder Besetzung in dem Protestcamp die Stellung gehalten und mit Podiumsdiskussionen, Workshops und in Gesprächen mit Bürgern auf die Klimaerwärmung aufmerksam gemacht. Der Standort in unmittelbarer Nähe des Bundesverfassungsgerichtes war gewählt worden, weil die Richter dort zuvor in einem wegweisenden Urteil die deutsche Klimapolitik gerügt hatten.