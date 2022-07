Karlsruhe vor 1 Stunde

Karlsruher Innenstadt: Autofahrer gefährdet Kind an Ampel - Polizei sucht Zeugen

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es wohl am Montagnachmittag an der Amalienstraße in der westlichen Innenstadt Karlsruhe, als der Fahrer eines schwarzen Pkw an einer Ampel offenbar ein Kind gefährdete.