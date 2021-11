Sparen, Standards herabsetzen, Steuern erhöhen. Der Karlsruher Haushalt 2022/2023 sieht alles andere als rosig aus. Dementsprechend unglücklich werden wohl auch die heutigen Haushaltsreden der acht Fraktionen ausfallen. Heute dürfen sich die Fraktionen zum Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung äußern. ka-news.de begleitet die Sitzung im Rathaus im Liveticker.

16:14 Fahringer-Rede endet

Zum Abschluss ihrer Rede dankt Fahringer der Stadtkämmerei für die Erstellung des Entwurfs zum neuen Doppelhaushalt und freut sich auf die kommende gemeinsame Debatte "Karlsruhe ist super, ich lebe sehr gerne hier. Das möchte ich auch den nachfolgenden Generationen ermöglichen. Deshalb nochmal: Lassen Sie uns bei diesem Doppelhaushalt Generationengerechtigkeit in Bezug auf all unsere Ressourcen konsequent einhalten. Mit Mut und Zuversicht."

16:09 Mehr Tempo bei der Digitalisierung an Schulen

Ein weiteres Thema auf das Fahringer und die größte Faktion des Karlsruher Gemeinderates wert legen ist die Digitalisierung. "Die Corona-Krise hat uns deutlich vor Augen geführt, wo wir in Sachen Digitalisierung stehen. Da ist der Weg ist noch weit", so Fahringer.

Aus ihrer Sicht müsse die digitale Arbeit der Verwaltung stetig erweitert werden, die digital@ka-App sei nur ein Anfang. Auch in der internen Kommunikation müsse ein Umdenken stattfinden. Im Vergleich zur digitalen Ausstattung von Schulen seien dies aber nur Kleinigkeiten. "Bei Schulen müssen wir das Tempo bei der Anbindung an das Highspeed-Internet erhöhen, denn neue, digitale Lernkonzepte funktionieren nur mit der entsprechenden Infrastruktur."

16:05"Ein Mehr an Klimaschutzmaßnahmen"

"Wir Grüne werden auch in diesem Doppelhaushalt ein Mehr an Klimaschutzmaßnahmen fordern, beispielsweise ein Förderprogramm für den Kohleausstieg Karlsruher Heizungen und Austausch von Ölheizungen und ein Förderprogramm für das Erstellen von Klimaneutralitätsstrategien mittelständischer Unternehmen. Neben Investitionen in den Klimaschutz wollen wir auch in die Klimaanpassung und den Artenschutz investieren – oder beispielsweise endlich in Sachen ehrenamtlicher Tierschutzbeauftragter weiterkommen. Auch im Bereich Soziales, im Teilhaushalt 5000, ist aus unserer Sicht Optimierungsbedarf", fasst Fahringer die Pläne zum Klimaschutz zusammen.

16:00 Grüne gehen Steuererhöhung mit

Den geplanten Steuererhöhungen beziehungsweise die Einführung einer Verpackungssteuer gehe Fahringer mit. "Wir Grüne sind auch mit den weiteren Vorschlägen aus dem 10-Punkte-Plan grundsätzlich einverstanden – müssen wir wohl. Aber ein wesentlicher Teil der Haushaltssanierung sind die Auflösung von Reserven der städtischen Gesellschaften."

15:54 Fahringer zum Verkehr

"Auch beim Thema Verkehr wollen wir an anderen Stellen im Haushalt nachschärfen", so Fahringer weiter. Da vor allem falsch geparkte Autos als großes Problem gelten würden, fordern die Grünen zusätzliche Stellen für die Verkehrsüberwachung zur Sicherheit und Ordnung.

"Positiv bewerten wir im vorliegenden Haushaltsentwurf die Investitionen in die Radrouten 12 und 17 – aber wieder wird das Ziel des alten Radverkehrskonzepts, nämlich zwei Routen pro Jahr fertigzustellen, nicht erreicht", erklärt Fahringer.

15:50 Mehr Biodiversität für besseres Stadtklima

Fahringer und ihre Fraktion wollen das Stadtklima verbessern. Dafür will ihre Fraktion mehrere Vorschläge in die kommenden Haushaltsberatungen einbringen. Beispielsweise eine Pauschale für erste Maßnahmen aus dem Biodiveristätskonzept, mehr Budget für Forstarbeiten, mehr Rasengleise und mehr Stellen beim Gartenbauamt. Dies sei nämlich für Klimaanpassung und Artenschutz maßgeblich verantwortlich. Hier sehe Fahringer "erheblichen Handlungsbedarf."

15:46 160 Millionen für Klimaschutz im Gebäudebereich

Für das Umsetzten aller bisher im Klimaschutzkonzept vorgesehenen Maßnahmen würden mindestens 40 bis 50 Millionen Euro fällig. "Und das jährlich", so die Grünen-Vorsitzende. "Gesamt schätzen wir das Volumen der notwendigen städtischen Investitionen allein im Gebäudebereich auf rund 160 Millionen Euro jährlich, also rund ein Verdoppeln der aktuellen Mittel für den Bereich."

Fahringer findet: "Mehrausgaben für den Klimaschutz sind Investitionen in eine lebenswerte Zukunft in unserer Stadt! Durch ein Mehr an Klimaschutz entstehen ja real existierende Werte – und, wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert, Generationengerechtigkeit. Nicht umsonst ist die Jugend auf der Straße und fordert von uns radikalere Schritte. Es geht um die Zukunft von uns allen."

15:41 Klimaschutz im Fokus

"Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz – das war meine Motivation, für den Gemeinderat zu kandidieren, und jetzt stehe ich hier und darf für die Grünen einen Ausblick auf unsere Schwerpunkte in den folgenden Haushaltsdebatten präsentieren", eröffnet die Nachfolgerin von Zoe Mayer ihre Rede.

Fahringer macht klar, dass aus ihrer Sicht die aktuell geplanten Maßnahmen zum Klimaschutz vin EU, Bund und Land nicht ausreichen. "Es ist fünf nach zwölf", sagt sie. Die Folgen der Klimakrise würden nicht nur Menschen in fernen Ländern treffen sondern auch die Bürger in Karlsruhe. So würde der Wald drohen in manchen Sommern auszutrocknen und in der Innenstadt sei an so manchem Hitzetag kaum auszuhalten.

15:39 Die Grünen beginnen

Als größte Fraktion im Haus, darf die Fraktion der Grünen als erstes ihre Haushaltsrede halten. Für die Grünen spricht Stadträtin Jorinda Fahringer.

15:33 Sitzung startet

Oberbürgermeister Frank Mentrup eröffnet die 30. Plenarsitzung des Karlsruher Gemeinderates.

15:28 Liveticker startet

Herzlich Willkommen beim Liveticker von ka-news.de zu den Haushaltsreden der Fraktionen zum Doppelhaushalt 2022/23. Der Bürgersaal im Rathaus füllt sich langsam, die Sitzung dürfte in wenigen Minuten beginnen.

Neben den Reden zum Haushalt steht auch die Verpflichtung von Leonie Wolf als neue Stadträtin für die Grünen auf dem Programm. Außerdem soll Lukas Bimmerle (Die Linke) in die IT-Komission aufgenommen werden.

Live-Ticker startet gegen 15.30 Uhr

Nachdem die Stadtverwaltung ihren Haushaltsentwurf für 2022/23 im Oktober vorstellte, dürfen sich heute die Fraktionen des Karlsruher Gemeinderates äußern. Wir begleiten die Reden im Liveticker.