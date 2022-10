von (ps/cob)

"Die aktuelle Ratsperiode ist von Krisen geprägt: eine globale Pandemie, ein Angriffskrieg in Europa mit globalen Auswirkungen und darüber droht weiterhin die Klimakrise", so die Grünen in einer entsprechenden Pressemeldung, "der städtische Haushalt lässt wegen Altlasten wenig Spielraum. Dennoch konnten die Grünen in Karlsruhe einiges erreichen."

Bei der Veranstaltung am Freitag, 21. Oktober um 19 Uhr, im IBZ wollen die Grünen einen Überblick ihrer kommunalen Projekte seit der Wahl 2019 geben und einen Ausblick, was in den kommenden zwei Jahren in Karlsruhe ansteht. Im Anschluss an die Präsentation stellen sich die grünen Stadträte den Fragen und Anregungen der anwesenden Bürgern und es wird die Gelegenheit zum los

en Austausch geben.