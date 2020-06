Der Start der Freibadsaison ließ aufgrund der Corona-Pandemie länger als üblich auf sich warten und steht nun doch kurz bevor: Vier Karlsruher Freibäder öffnen am Samstag, 6. Juni, um 9 Uhr, zum ersten Mal seit langer Zeit für Besucher ihre Tore. Was müssen Badegäste vor dem Freibadbesuch wissen?

"Urlaub vor der Haustür" - da Reisen in Zeiten des Corona-Virus nicht so leicht ist, sind in den Sommermonaten mehr Bürger in Karlsruhe und der Region unterwegs. Nun öffnen die vier Bäder Turmbergbad, Sonnenbad, Freibad Rüppurr und Rheinstrandbad Rappenwört wieder für alle Besucher ihre Türen.

Sportler durften in den Bädern bereits seit Ende Mai in den Bädern trainieren, auch Schwimmkurse waren wieder erlaubt. Um selbst im Becken den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu wahren, wurden die Schwimmbahnen in "Einbahnstraßen" verwandelt.

Der Freibadbesuch sieht in diesem Jahr anders aus als sonst: So besteht für Gäste an den Kassen Maskenpflicht und Abstands- und Sicherheitsregeln sind einzuhalten. "Zudem ist die maximale Anzahl an Gästen beschränkt", geben die Karlsruher Bäder in einer Pressemeldung bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Karlsruher Bäder: Wiedereröffnung ohne Plan? "Es fehlt ein klarer Impuls des Landes"

Gäste werden gebeten, sich vor einem Freibadbesuch auf der Internetseite zum aktuellen Besuchsaufkommen zu informieren.