vor 1 Stunde Karlsruhe "Einzigartige Simulation": Karlsruher Forscher am KIT analysieren Wolken

Forscher am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) vermessen Wolken. In einer deutschlandweit einzigartigen Wolkensimulationskammer können sie die Bildung von Wolken beobachten und analysieren. Anders als in der Natur können die Wissenschaftler vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung dabei gezielt zum Beispiel ausschließlich Wüstensand, Staub oder andere Partikel in die Luft pusten. "Das ist ein klarer Vorteil, wenn man nicht immer alles auf einmal untersuchen muss", sagte Kristina Höhler.