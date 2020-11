vor 2 Stunden Karlsruhe Karlsruher Doppeldeckerbus wird Opfer von Vandalismus

Für viele Karlsruher ist der rote Doppeldeckerbus, der Gäste und Einheimische auf eine spannende Stadtrundfahrt mitnimmt, ein gerngesehener Anblick. Doch anscheinend nicht für alle: In der Nacht vom 4. auf den 5. November wurde der Bus, der in der Willy-Brand-Allee geparkt war, mutwillig beschädigt. Fünf Scheiben wurden auf der rechten Seite im Unterdeck eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Das teilte die KTG Karlsruher Tourismus GmbH in einer Pressemitteilung mit.