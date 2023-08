1.568 Stimmen bekam das Bild des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) der Region Karlsruhe. Das bedeutet: Platz drei für Australian Shepherd Paul und seine menschlichen Kollegen! Durch den Fotowettbewerb soll ehrenamtliche Arbeit gewürdigt werden.

Paul ist der Star auf dem Foto

Das Bild des ASB ist aus der Sicht einer verletzt im Wald liegenden Person geschossen. Im Mittelpunkt steht Rettungshund Paul. Dahinter sein Hundeführer bei der ASB-Rettungshundestaffel, Sebastian Ohneseit, links Mandy vom ASB, rechts Laura vom Malteser Hilfedienst. Aus einer Pressemitteilung des ASB Karlsruhe geht hervor, dass mit dem Bild die organisationsübergreifende Zusammenarbeit in den Vordergrund gerückt werden sollte.

Einen besonderen Dank äußert der ASB Karlsruhe in seiner Pressemitteilung dem Baden-Württembergischen Landesverband, sowie dem in Köln sitzenden Bundesverband der Samariter, die in sozialen Medien Werbung für das Bild machten.