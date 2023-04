Karlsruhe vor 2 Stunden

Karlsruhe: Zeugen nach Faustschlag in Straßenbahn gesucht

Am Samstagnachmittag, 15.April, hat ein Unbekannter einen 21-Jährigen in der Straßenbahnlinie 3 verletzt. Der Geschädigte erlitt eine Risswunde an der Unterlippe. Der Täter konnte fliehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.