Keine Lust mehr aus dem Fenster zu schauen oder an den immer gleichen Ecken des eigenen Quartiers satt gesehen? In der Sonntags-Reihe "Karlsruhe von oben" bieten wir neue Ausblicke auf die Stadtteile der Fächerstadt. Heute: Getrennt und doch vereint - der Stadtteil Weiherfeld-Dammerstock.

Die grüne Oase Weiherfeld-Dammerstock liegt im Süden von Karlsruhe, genauer gesagt zwischen Rüppurr und Beiertheim-Bulach. Die Wohngebiete Weiherfeld und Dammerstock sind zwar durch die Alb getrennt, sind aber durch drei Brücken verbunden und ergeben so ein Doppel-Stadtteil, der rund 6.000 Einwohner zählt.

Links der Alb befindet sich Weiherfeld, rechts der Alb Dammerstock. Ursprünglich diente die Fläche rund um Weiherfeld zum Ackerbau und der Landwirtschaft, bis die "Weiheräcker" Anfang des 20. Jahrhunderts bebaut wurden.

Um 1922 wurde dann aus den "Weiheräckern" die heutige Bezeichnung Weiherfeld hergeleitet. Nicht nur die Nähe zu Rüppurr erinnert an den benachbarten Stadtteil, sondern auch die Bauweise der Weiherfelder Wohnviertel, welche der Rüppurrer Gartenstadt ähneln.

Dammerstock tauchte bereits um 1100 in den Geschichtsbüchern als "Dagemarisdung" auf, bestand aber wie Weiherfeld aus Wiesen und Äckern. In den 1920ern erbaute der Architekt Walter Gropius in Dammerstock für damalige Zeiten revolutionäre Bauformen der modernen Architektur, welche bis heute unter dem Namen Dammerstocksiedlung als deren Musterbeispiel dienen.

An Dammerstock grenzt der beliebte Oberwald, ein Naherholungsgebiet, welches viel Platz zum Spazieren, Joggen oder Verweilen bietet. Auf über 570 Hektar Wald und Grünflächen gibt es genügend Platz zur Erholung fernab des Alltagstrubels. Bekannt ist auch der Tierpark Oberwald, welcher Hirsche, Gazellen, Elche und viele weitere Tiere beheimatet.

Das Freizeitleben kommt in Weiherfeld-Dammerstock nicht zu kurz, denn große Spielplätze wie der Albspielplatz in Dammerstock bieten für Kinder viele Möglichkeiten zum Klettern und Toben. Im benachbarten Weiherfeld wiederum finden Erholungssuchende Erfüllung im Landschaftsschutzgebiet Weiherwald, welches Teil des Hardtwaldes ist. Hier warten viele Rad- und Wanderwege Richtung Ettlingen und Bulach darauf, entdeckt zu werden.

Die Aufnahmen unseres Fotografen Tim Carmele stammen aus November 2020.