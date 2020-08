vor 31 Minuten Karlsruhe Karlsruhe von oben: Spektakuläre Ausblicke über Neureut - eine Bilderstrecke

Keine Lust mehr aus dem Fenster zu schauen oder an den immer gleichen Ecken des eigenen Quartiers satt gesehen? In der Sonntags-Reihe "Karlsruhe von oben" bieten wir neue Ausblicke auf die Stadtteile der Fächerstadt. Heute: Neureut - städtischer und ländlicher Charakter in einem.