Keine Lust mehr aus dem Fenster zu schauen oder an den immer gleichen Ecken des eigenen Quartiers satt gesehen? In der Sonntags-Reihe "Karlsruhe von oben" bieten wir neue Ausblicke auf die Stadtteile der Fächerstadt. Heute: Grünwinkel - der Stadtteil der Krähen.

Im Südwesten von Karlsruhe, eingebettet zwischen Daxlanden, Oberreut, Rheinstetten, Beiertheim-Bulach, Südweststadt, Weststadt und Mühlburg, liegt Grünwinkel. Seine Geschichte beginnt lange vor der Gründung der Fächerstadt, genauer gesagt im Jahr 1468. Dort wird in einem Zinsbuch der 100 Morgen umfassende Hof "Kregen Winkel" erwähnt.

Aus "Krähwinkel" wird Grünwinkel

1597 ist von dem Gut als Hof und Herberge "Kreenwinckel" (oder "Krähwinkel") die Rede. Aus diesem Grund ist das Wahrzeichen des heutigen Stadtteils die Krähe. 1710 gründet sich eine Arbeiterkolonie um den ehemaligen Gutshof, die 1784 zum eigenen Ort wird. Im Jahr 1909 wird Grünwinkel in Karlsruhe eingemeindet.

Seither ist der Stadtteil stark gewachsen und teilt sich heute in vier Stadtviertel auf: Alt-Grünwinkel, Hardecksiedlung, Albsiedlung, Alte Heidenstückersiedlung und Neue Heidenstückersiedlung. Über 10.000 Menschen - aber auch zahlreiche Unternehmen in ausgedehnten Gewerbegebieten - nennen Grünwinkel mittlerweile ihre Heimat.

Zahlreiche Unternehmen sind hier ansässig

So hat sich hier schon 1885 die Firma Sinner als "Gesellschaft für Brauerei, Spiritus und Presshefefabrikation" angesiedelt - heute bekannt als Brauerei Hatz-Moninger.

Im Norden findet sich zudem der Hauptsitz der Stadtwerke Karlsruhe sowie das Werk des Reifenherstellers Michelin. In der anderen Richtung, ganz im Süden, ist mit Rheinstetten auch der Standort der Messe Karlsruhe nicht weit entfernt.

Neben der Wirtschaft spielt in Grünwinkel auch die Kultur eine große Rolle. Mehrere Freikirchen sind hier ansässig, ebenso wie das Mundarttheater "d' Badisch Bühn". Am Ufer der Alb liegt zudem die1759 erbaute katholische Albkapelle. Eine weitere historische Sehenswürdigkeit: Das über einhundert Jahre alte, denkmalgeschützte "Kesselhaus" samt Backstein-Wasserturm, in dem sich heute ein gleichnamiges Restaurant befindet. Gebaut wurde es als Fabrikgebäude des ehemaligen Textilunternehmens Vogel und Schnurmann.

Grünwinkel wäre aber nicht Grünwinkel, wenn es seinem Namen nicht wenigstens ein bisschen gerecht werden würde: Trotz vieler Gewerbegebiete bietet der Stadtteil auch einige grüne Fleckchen - vornehmlich zu finden entlang der Alb, die sich durch und entlang Grünwinkels schlängelt.

Die Aufnahmen unseres Fotografen Tim Carmele stammen aus Juli 2020.