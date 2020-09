Keine Lust mehr aus dem Fenster zu schauen oder an den immer gleichen Ecken des eigenen satt gesehen? In der Sonntags-Reihe "Karlsruhe von oben" bieten wir neue Ausblicke auf die Stadtteile der Fächerstadt. Heute: Die belebte und beliebte Innenstadt-West.

Die Innenstadt-West ist zentraler Dreh- und Angelpunkt der Geschäfts- und Dienstleistungszentren von Karlsruhe und Arbeitsplatz für über 25.000 Menschen. Zentrale Punkte wie der Marktplatz, die Kaiserstraße, oder das Schloss bringen Großstadt-Gefühle in den Stadtteil.

Die Kaiserstraße ist die Einkaufs- und Shoppingmeile der Karlsruher und bietet auf über zwei Kilometern Länge fast alles, was das Herz begehrt. Neben kleinen, einzigartigen Läden und verschiedenen Wochenmärkten finden sich in der westlichen Innenstadt auch Einkaufszentren wie das Ettlinger Tor oder die Postgalerie.

In der Innenstadt-West herrscht aber nicht nur Trubel durch den Einzelhandel, sondern auch durch die zahlreichen Baustellen: In den vergangenen zehn Jahren hat der Bau der Kombilösung unter anderem entlang der Kriegsstraße und der Kaiserstraße den Stadtteil mehrmals umgepflügt.

ansässigen Institutionen: Das Bundesverfassungsgericht, der Generalbundesanwalt oder der Bundesgerichtshof sind unter anderem der Grund, warum die Fächerstadt auch "Residenz des Rechts" genannt wird.

Ein besonderes Highlight des Stadtteils ist das Karlsruher Schloss - als Wiege der Fächerstadt - und der dazugehörige Schlossgarten. Dieser ist zentraler Treffpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen. Die grüne Oase trägt durch den See, die Denkmäler, den Brunnen, oder der Schlossgartenbahn zum Stadtflair bei.

Die westliche Innenstadt ist nicht nur Arbeitsplatz, Erholungsort und Einkaufstipp, sondern auch Treffpunkt für das umliegende Karlsruher Nachtleben. Verschiedene Bars, Restaurants und Clubs finden sich hier neben zahlreichen Museen.

In der Weihnachtszeit erstrahlt der Stadtteil noch einmal in einem besonderen Glanz: Rund um den Marktplatz und den Schlossplatz erstreckt sich dann die Weihnachtsstadt Karlsruhe mit zahlreichen Buden, der Eiszeit-Schlittschuhbahn und dem Riesenrad vor der Pyramide. Trotz Corona will die Stadt den Christkindlesmarkt auch 2020 stattfinden lassen.

Mehr Bilder in der Galerie:

Die Aufnahmen unseres Fotografen Tim Carmele stammen aus September 2020.