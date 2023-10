Karlsruhe vor 2 Stunden

Karlsruhe Oststadt: Einbrecher wirft Fensterscheiben von Wohnung und Apotheke ein

Am frühen Mittwochmorgen wurde ein 23-jähriger Mann dabei erwischt, als er versuchte, in eine Apotheke in der Tullastraße einzubrechen. Eine Anwohnerin hatte den Mann bemerkt und die Polizei verständigt. Zuvor hatte wohl derselbe Mann ein Wohnungsfenster bei ihr zu Bruch gebracht.