vor 1 Stunde

Karlsruhe Neureut: Einbrecher werden von Bewohnerin überrascht

Laut einer Pressemitteilung der Polizei sollen zwei Täter am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Ina-Seidel-Straße in Karlsruhe-Neureut eingebrochen sein. Währenddessen wurden die beiden von der Bewohnerin überrascht und ergriffen die Flucht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung zusetzen. Wie viel Diebesgut die Täter erbeuten konnten ist bislang unklar.