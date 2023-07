Der Sonntag, der bislang heißeste Tag des Jahres, ist überstanden. Mit Temperaturen von 38 Grad hat Karlsruhe und Umgebung den bundesweiten Hitzerekord geknackt. Der Südwesten war nach den vorläufigen Daten die heißeste Region Deutschlands!

Abkühlung am Brunnen vor dem Schloss. | Bild: Carmele | TMC-Fotografie

Für einen Augenblick kann sich Karlsruhe vor dem Rekord-Sonntag erholen. Das Wetter für Montag: "Wechselnd bewölkt, mit vereinzelten Gewittern auf der Schwäbischen Alb und südlich davon", laut Deutschem Wetterdienst (DWD).

Das Wetter am Montag, 10. Juli

Aufgrund der zu erwartenden Gewitter gibt der DWD für Montag eine Unwetterwarnung bekannt. Doch der Wetterdienst warnt auch vor "extremer Wärmebelastung im Südwesten von Baden-Württemberg".

Am Samstag scheint in weiten Landesteilen von früh bis spät die Sonne. Im Südwesten und teilweise am Alpenrand kann es mehr Wolken geben, aber dort bleibt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter gering. | Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Nachdem sich am Montagnachmittag die Wolken verziehen, werde mit Temperaturen von bis zu 32 Grad Celsius am Rhein gerechnet, so der DWD. In der Nacht zu Dienstag soll es dann weitgehend trocken bleiben und bei geringer Bewölkung auf 18 bis 13 Grad herunterkühlen.

Das Wetter am Dienstag, 11. Juli

Der Dienstag könnte tagsüber wechselhaft werden. Trotz "freundlichem Sonnen-Wolken-Mix", sei teils mit unwetterartigen Gewittern zu rechnen, sagt der Wetterdienst. Diese zeigen sich ab dem späten Nachmittag zunächst vor allem in den Mittelgebirgen, später auch abseits davon.

Trotz Gewitter geht der DWD am Dienstag von einer verstärkten Hitzebelastung aus - insbesondere für Karlsruhe. Es werden Temperaturen von 30 bis 37 Grad erwartet. In der Nacht bleibt es ebenfalls warm mit Mindesttemperaturen zwischen 16 und 21 Grad. "Am Dienstag ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Karlsruhe zu rechnen", so der DWD.

In der Nacht zum Mittwoch sollen weitere Schauer und Gewitter folgen . Diese ziehen jedoch im weiteren Verlauf allmählich in südöstlicher Richtung ab. Die Folge: "Im Feldbergbereich gehen wir von starken, im Bergland stürmische Böen und Gewittern aus", so der Wetterdienst. Auch die Temperaturen der übrigen Wochentage kratzen voraussichtlich stets an der 30-Grad-Marke. Auf eine "richtige" Abkühlung müssen die Karlsruher wohl noch ein wenig warten.