Karlsruhe vor 42 Minuten

Karlsruhe Mühlburg: Auto touchiert Radfahrer und fährt davon

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in Mühlburg und fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Radler musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei bittet deshalb in einer Pressemitteilung die Bürger um Hinweise.