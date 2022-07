Karlsruhe vor 49 Minuten

Karlsruhe Kußmaulstraße: 22-Jährige von fremden Mann ins Gesicht geschlagen

Offenbar völlig unvermittelt soll am Donnerstagabend eine 22-Jährige im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Kußmaulstraße" in Karlsruhe von einem unbekannten Mann geschlagen worden sein. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0721/666-3611.