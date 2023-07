Das Fahrradfahren gehört zum Sommer einfach dazu. Ob der Weg zur Arbeit oder ein Wochenendausflug ins Grüne – der Drahtesel ist immer mit dabei. Doch Fahrräder sind reparaturbedürftig. Sind sie kaputt, ist die Fahrt schnell beendet. Ob Reifen, Kette oder Bremse – sobald wichtige Teile des Rades ausfallen, muss es stehen bleiben.

Doch keine Sorge! Es gibt genügend Anlaufstellen, um sein Fahrrad wieder richten zu lassen. Auch in Karlsruhe sind die Möglichkeiten vielfältig, das Rad von Profis reparieren zu lassen – oder sogar selbst das Werkzeug in die Hand zu nehmen und sein Fahrrad unter Anleitung wieder startklar zu machen. Hier haben wir entsprechende Angebote aufgelistet.

Hier kann ich mein Fahrrad in Reparatur geben: Fahrradwerkstätten in Karlsruhe

Das Leichteste: Das Fahrrad in die Fahrrad-Werkstatt um die Ecke bringen und von einem Profi begutachten lassen. Nach der ersten Diagnose folgt meist ein Kostenvoranschlag. Dann weiß man, was die Reparatur in etwa kosten wird und kann sich für oder gegen sie entscheiden.

Bei einer professionellen Werkstatt kann man zudem auf die Qualität der Reparatur vertrauen und sich sicher sein, dass alles korrekt abläuft. Wer ein Rad einer bestimmten Marke besitzt, kann sich an ausgeschriebene Partner-Werkstätten oder den Hersteller wenden.

Auch unabhängige Werkstätten bieten meist guten Service. Im eigenen Freundeskreis gibt es sicher Leute, die einen Tipp für eine gute Werkstatt haben! Häufig hat auch der Fahrradladen, bei dem das Fahrrad gekauft wurde, eine angegliederte Werkstatt, die Reparaturen vornimmt.

Besonders bei E-Bikes sollte man eine professionelle Werkstatt besuchen. Vor allem bei technischen Problemen ist nicht immer Verlass auf Reparatur-Cafés oder Selbsthilfewerkstätten. Hier lieber einen Profi ranlassen, bevor man sich oder dem Fahrrad größeren Schaden zufügt.

Hier finden Sie alle Fahrradgeschäfte in Karlsruhe, darunter auch Werkstätten in Ihrer Nähe.

Hier kann ich mein Fahrrad in Reparatur geben: Reparaturservice der Deutschen Bahn

Am Hauptbahnhof in Karlsruhe stellt die Deutsche Bahn einen kontaktlosen Reparatur-Service zur Verfügung:

Online können Kunden die gewünschte Reparatur sowie einen passenden Termin aussuchen.

Zum gewünschten Zeitpunkt kann das Fahrrad an der "Radfix-Station" mit eigenem Schloss angeschlossen werden.

Die entsprechende Partner-Werkstatt nimmt das Rad entgegen und repariert es gemäß dem Kundenwunsch.

Am selben Abend kann das Rad an der Station wieder abgeholt werden.

So werde das klimafreundliche Zusammenspiel von Fahrrad- und Bahnfahren unterstützt, schreibt die Deutsche Bahn dazu.

Also: Morgens mit dem kaputten Rad zur Reparatur-Station, mit dem Zug zur Arbeit oder zum Ausflug, auf dem Rückweg das reparierte Fahrrad abholen und nach Hause fahren.

Hier kann ich mein Fahrrad selbst reparieren: Reparatur-Cafés

Das ReparaturCafé Karlsruhe e.V. ermöglicht es, sein Zweirad in Eigenregie zu reparieren. Wie in einem Reparatur-Café üblich, geht es darum, selbst etwas zu lernen. Experten stehen zur Verfügung und unterstützen, wo nötig. Die eigentliche Arbeit macht man aber selbst.

Die Fahrrad-Werkstatt des Reparatur-Cafés Karlsruhe findet regelmäßig statt. Einige Termine sind mit, andere ohne Voranmeldung.

Vorbereitung ist das A und O: Wer sich bereits Zuhause darüber informiert hat, was das Problem am Fahrrad ist und welche Ersatzteile notwendig sind, kommt beim Reparatur-Café schneller voran. Doch auch für Radler ohne Vorahnung stehen die Türen des Reparatur-Cafés offen.

Und: Der Drahtesel sollte gut gereinigt vorgeführt werden.

Die Reparateure vor Ort schauen es sich an und geben Rat, was zu tun ist.

Weitere Informationen zu Ort und Daten, Anmeldung sowie ein FAQ finden Sie auf der Seite der Fahrradwerkstatt des Reparatur-Cafés.

Ein ähnliches Angebot hat das Reparaturcafé Knielingen:

Auch hier gibt es eine Fahrradwerkstatt, bei der kaputte Räder mithilfe ehrenamtlicher Reparateure wieder fit gemacht werden können.

Termine und weitere Informationen stehen Sie auf der Website von Knielingen.

Hier kann ich mein Fahrrad eigenständig reparieren: Werkstattkurse und Selbsthilfe-Werkstätten

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Karlsruhe bietet Werkstattkurse an.

Im Grundlagenkurs Wartung und Reparatur lernen die Teilnehmenden, wie sie ihr Fahrrad überprüfen können. Die Themen sind Luftdruck, Bremseinstellung, Kette, Laufrichtung des Reifens und Weitere. Teilnehmen können drei bis sechs Personen, der Kurs dauert etwa vier Stunden.

Themenkursefinden beim ADFC ebenfalls statt. Sie richten sich an Menschen mit Vorkenntnissen in den Bereichen Werkzeugnutzung, Materialkauf und Fahrradreparatur. Inhaltlich kann es um Bremse, Schaltung, Ritzel, Lager oder andere Themen gehen. Auf die Fragen der teilnehmenden Radler wird während des Kurses eingegangen. Auch hier können drei bis sechs Menschen dabei sein. Termine werden auf Anfrage vereinbart.

Auf den Seiten des ADFC finden Sie Informationen zur Anmeldung und Terminen sowie Allgemeines.

Unabhängig von den Kursen, die unter Anleitung von Experten stattfinden, bietet der ADFC auch Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Selbsthilfewerkstatt steht jenen zur Verfügung, die sich mit dem Reparieren auskennen oder nur Tipps brauchen.

Für kleine Reparaturen stehen die benötigten Werkzeuge zur Verfügung. Bei größeren Sachen sollte man vorher abklären, ob alles vorhanden ist – und sich überlegen, ob die Hilfe eines ADFC-Experten gewünscht ist.

Ersatzteile müssen mitgebracht werden. Reparaturen an der Elektronik von E-Bikes sind nicht möglich.

Alle zwei Wochen Donnerstags von 18 bis 20 Uhr ist die Werkstatt geöffnet. Um Anmeldung wird gebeten. Das Anmeldeformular und weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des ADFC.

Hier kann ich mein Fahrrad noch zur Reparatur bringen: Öffentliche Reparatur-Stationen

Im Zuge der Verkehrswende versuchen immer mehr Gemeinden, Fahrradfahrer zu unterstützen. Dazu bauen sie unter anderem öffentliche Reparatur-Stationen auf. Meist sind das kleine Säulen, in denen eine Grundausstattung an Werkzeugen sowie eine Luftpumpe zur Verfügung stehen. Damit ist das kaputte Rad schnell wieder fahrtauglich gemacht. Professionelle Hilfe gibt es dort nicht, man sollte die Basics der Fahrradreparatur also beherrschen.

Auch online sind die Möglichkeiten vielfältig, sich in Sachen Fahrradreparatur weiterzubilden und einfache Reparaturen anschließend selbst durchzuführen. Gängige Videoplattformen bieten eine schier unendliche Auswahl an Erklärvideos und Anleitungen zu allen Bereichen des Zweirads. Doch Vorsicht: Nicht alle Videos sind professionell. Bei Unsicherheiten lieber auf professionelle Werkstätten zurückgreifen, bevor etwas schiefgeht.