Wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung berichtet, begab sich der Mann gegen 1.25 Uhr ins 1. Obergeschoss, auf Höhe des Casinos, und stieg über das dortige Geländer. Reisende sowie eine Streife der Bundespolizei wurden auf den Mann aufmerksam und eilten unverzüglich zu Hilfe.

"Noch vor den Beamten erreichten die Reisenden den Ereignisort und hielten den Mann von einem Sprung ab. Gemeinsam mit den Bundespolizisten konnte der Mann schließlich zurück hinter das Geländer gezogen werden. Er wurde anschließend in Schutzgewahrsam genommen und anschließend in eine Spezialklinik eingeliefert", so die Bundespolizei.

Allerdings entfernten sich die Retter von der Örtlichkeit, bevor die Personalien aufgenommen werden konnten. Die Retter selbst oder aber Personen, die diese kennen, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Entweder telefonisch unter der Rufnummer 0721/ 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de.