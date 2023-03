Karlsruhe vor 1 Stunde

Karlsruhe Hauptbahnhof: Jugendliche treten "aus Neugier" gegen einfahrenden Güterzug

Drei junge Menschen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren haben am Dienstagmittag, 28. März, am Karlsruher Hauptbahnhof Gegenstände auf einen Güterzug geworfen. Als sich der Zug den Jugendlichen näherte, fingen sie an, danach zu treten. Der Lokführer reagierte rechtzeitig und leitete eine Schnellbremsung ein. Die Drei blieben unverletzt.