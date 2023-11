Weihnachten steht an. Auch in Karlsruhe sind verschiedene Weihnachtsmärkte und -veranstaltungen geplant - darunter das "Christmas Garden Karlsruhe". In der vorherigen Saison wurde der "Christmas Garden" in 19 verschiedenen Standorten in sechs verschiedenen Ländern veranstaltet. Etwa 1,9 Millionen Menschen besuchten diese beleuchteten Parks und Gärten während der Weihnachtszeit in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien. Jetzt wird der "Christmas Garden" auch als Ausflugsziel im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe präsentiert.

Das Konzept "Christmas Garden" ist seit 2016 in Europa verbreitet. Im selben Jahr brachte die DEAG Deutsche Entertainment AG das Konzept des "Christmas Garden" erstmals nach Deutschland und präsentierte es im Botanischen Garten Berlin. In der bevorstehenden Saison wird das Event an mindestens 21 verschiedenen Orten in Deutschland und Europa veranstaltet. Im November 2023 wird der "Christmas Garden Karlsruhe" seine Debütveranstaltung feiern und erstmals das Publikum in Karlsruhe mit einer Lichtinstallation begrüßen. Der Vorverkauf der Tickets hat bereits begonnen. Infos rund um Tickets, Programm und Termine stehen bereits fest. Hier finden Sie einen Überblick dazu.

"Christmas Garden Karlsruhe": Termine

Der "Christmas Garden Karlsruhe" begrüßt Besucher vom 23. November 2023 bis zum 7. Januar 2024, täglich von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Der letzte Einlass wird um 20.00 Uhr gewährt. Bitte beachten Sie, dass der Christmas Garden an den folgenden Tagen geschlossen ist: 27. und 28. November sowie am 24. und 31. Dezember 2023.

Tickets für "Christmas Garden Karlsruhe": Wo finden Sie die Tickets?

Der Einlass der Besucher erfolgt in 30-Minuten-Intervallen. Auf Ihrem Ticket steht die Einlasszeit vermerkt, die es zu beachten gilt. Natürlich können Sie im Christmas Garden länger als 30 Minuten verweilen. Der Vorverkauf der Tickets hat bereits begonnen. Die Tickets für den "Christmas Garden" können Sie sowohl vor Ort als auch online ab 19,50 Euro erwerben. Der Eintritt zum Christmas Garden ist nicht mit dem regulären Zoo-Eintritt kombinierbar. Hier finden Sie einen Überblick der Preise:

Erwachsene (ab 15 Jahren): für den einmaligen Eintritt

Montag bis Donnerstag: 19,50 €

Freitag bis Sonntag: 21,50 €

ab dem 19. Dezember bis zum 7. Januar: 23,50 €

Flexticket: flexible Wahl von Besuchstag und -uhrzeit, für den einmaligen Eintritt, nur online erhältlich

an allen Öffnungstagen: 29,50 €

Kinder (zwischen 6 und 14 Jahren): für den einmaligen Eintritt

Montag bis Donnerstag: 15,00 €

Freitag bis Sonntag: 17,00 €

ab dem 19. Dezember bis zum 7. Januar: 19,00 €

freier Eintritt für Kinder bis 5 Jahren!

Schüler, Studenten und Senioren (ab 65 Jahren): für den einmaligen Eintritt durch Vorlage eines entsprechenden Ausweises am Einlass

Montag bis Donnerstag: 15,00 €

Freitag bis Sonntag: Normalpreis

ab dem 19. Dezember bis zum 7. Januar: Normalpreis

Außerdem haben Sie die Option, Gruppen- und Familientickets, sowie Jahreskarten für Erwachsene und Kinder zu kaufen, um einen Preisvorteil von bis zu 37 % zu sichern. Alle weiteren Infos finden Sie auf der Website von "Christmas Garden Karlsruhe". Oder über die Tickethotline, die Sie Montag bis Freitag zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr und samstags zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr erreichen können. Die Telefonnummer der Tickethotline lautet: 040 – 2372 400 30.

Das Programm von "Christmas Garden Karlsruhe"

Neben der Lichtershow finden Sie winterliche Heißgetränke wie Glühwein und Heiße Schokolade sowie herzhafte oder süße Speisen. Entlang des Rundwegs gibt s diverse Imbissstände für den Hunger und Durst. Außerdem können Sie auch ihre private oder berufliche Weihnachtsfeier im "Christmas Garden Karlsruhe" organisieren.