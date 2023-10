Der Mittelfeldspieler werde krankheitsbedingt ausfallen und nicht mit nach Hamburg reisen, teilte der Verein auf der Online-Plattform X, die bislang unter dem Namen Twitter bekannt war, am Freitag mit.

Bereits am Donnerstag, 26.Oktober, hatte Karlsruhes Trainer Christian Eichner angekündigt, dass die Chancen für Gondorfs Einsatz bei 50:50 stünden. Die Badener hatten am vergangenen Sonntag ihre Sieglos-Serie in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 3:0 gegen den FC Schalke 04 beendet.