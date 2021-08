vor 8 Stunden Karlsruhe SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz heute zu Gast in Karlsruhe

CDU-Kandidat Armin Laschet kommt nicht, Annalena Baerbock war für die Grünen schon da. Nun will SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Baden-Württemberg um Stimmen werben. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im Südwesten wird er in Karlsruhe erwartet.