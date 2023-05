Gegen 16.45 Uhr am Mittwoch, 24. Mai, riefen Passanten am Rhein die Rettungskräfte um Unterstützung. Offenbar sein ein Kanu auf seiner Fahrt auf dem Fluss gekentert, wie die Polizei Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse berichtet.

An dem umgekippten Boot habe sich der Fahrer festgeklammert. Als das Boot schließlich auf die rheinland-pfälzische Seite trieb, konnte die Feuerwehr Leimersheim zu Hilfe kommen - und den Verunglückten bergen. Nach erster medizinischer Versorgung wurde der Gekenterte in einem offenbar lebensbedrohlichen Zustand in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht, sagt die Polizei. Wie es zu dem Vorfall gekommen ist, werde derzeit durch die Wasserschutzpolizei untersucht.