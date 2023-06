Bereits die 8. Folge von "Kampf der Realitystars" 2023 gab es gestern am 31. Mai 2023 auf RTL2 zu sehen. In der Sendung geht es um 23 Promis, von denen die meisten aus dem Reality-TV bekannt sind. Diese müssen in einer Villa in Thailand miteinander auskommen, denn auf den glücklichen Gewinner, der am Ende übrigbleibt, wartet ein Preisgeld von 50.000 Euro. Nur zusammen zu wohnen ist jedoch nicht die einzige Herausforderung: Die Kandidaten müssen in Spielen und Challenges zeigen, dass Sie es ernst meinen. Und wer versagt, der wird von den eigenen Mitbewohnern bei "Kampf der Realitystars" 2023 rausgewählt - und muss nach Hause fahren. Moderiert wird die Show von Cathy Hummels.

Auch in der Folge vom 31. Mai 2023 gestern musste wieder jemand gehen, dieses Mal waren es gleich zwei Kandidaten. Welche Teilnehmer halten weiter durch und haben noch immer die Chance auf den Gewinn? Alle Infos dazu, wer raus und wer noch dabei ist, erfahren Sie hier.

"Kampf der Realitystars" 2023: Wer ist gestern rausgeflogen?

In Folge 8 verließen gleich zwei Promis die Show, einer ging zum zweiten Mal: Nachdem Percival Duke bereits in Folge 5 ausgeschieden war, kam in Folge 7 sein Comeback - in Folge 8 schied er nun für 10.000 Euro freiwillig aus. Außerdem erwischte es Jay Sirtl - sein Zwillingsbruder Sascha dagegen ist noch im Rennen. Diese beiden Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2023 sind nun also nicht mehr dabei:

Wer ist raus bei "Kampf der Realitystars" 2023?

Hier finden Sie eine Übersicht, wer bei "Kampf der Realitystars" 2023 nicht mehr dabei ist, sortiert nach Folgen:

Jay Sirtl, in Folge 8

Percival Duke, in Folge 8

Jéssica Sulikowski, in Folge 7

Nico Patschinski, in Folge 7

Paul Janke, in Folge 6

Emmy Russ, in Folge 6

Giulia Siegel, in Folge 5

Percival Duke, in Folge 5

Manni Ludolf, in Folge 4

Tim Sandt, in Folge 4

Uschi Hopf in Folge 3

Antonia Hammerer, in Folge 3

Daisy Dee, in Folge 2

Anita Pavic, in Folge 1

"Kampf der Realitystars" 2023: Wer ist weiter dabei?

Diese Kandidaten dagegen haben noch immer die Chance auf das Preisgeld und geben weiterhin alles, um am Ende als Letzter übrigzubleiben.

Aneta Sablik

Matthias Mangiapane

Peggy Jerofke

Sarah Knappik

Eva Benetatou

Serkan Yavuz

Bernd Kieckhäben

Daniel Schmidt

Lukas Baltruschat

Sascha Sirtl

"Kampf der Realitystars" 2023 in der Wiederholung sehen

Jeden Mittwoch zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es die Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 auf RTL2 zu sehen. Zusätzlich ist es möglich, die Sendungen auch außerhalb der Sendezeit im TV nachzuholen, denn auf RTL+ gibt es alle Folgen als Wiederholung im Stream. Für ein Abo ab 6,99 Euro pro Monat kann man den Streaming-Dienst des Senders nutzen – kostenfrei gibt es die jeweiligen Folgen dort immer eine Woche nach der Ausstrahlung.

"Kampf der Realitystars" 2023: nächste Sendetermine

Alle Sendetermine von "Kampf der Realitystars" 2023 gibt es regelmäßig im TV: Jeden Mittwoch, um 20.15 Uhr läuft eine neue Folge auf RTL2. In der nächsten Woche läuft bereits Folge 9 im TV, die vorletzte Episode der Show.