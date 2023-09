"Wir haben am Montagabend (4. September) gegen 18.30 Uhr etwa 50 Quallen im Wasser im Streitköpfle-See gesehen", berichtet Bianca Supper ihre Entdeckung in einem Telefongespräch mit ka-news.de. Ihr Sohn habe sie auf die glitschigen Tierchen beim Stand Up Paddeln im Karlsruher Baggersee aufmerksam gemacht. "Ich konnte es im ersten Moment gar nicht glauben. Quallen, gibt es doch nur im Meer dachte ich", so Supper weiter.

Quallen in heimischen Baggerseen

Kaum war sie wieder an Land, habe sie sich im Internet auf Recherche begeben. "Da haben wir dann rausgefunden, dass es auch Süßwasserquallen gibt", sagt Supper.

Bianca Supper entdeckte mit ihrem Sohn beim Stand Up Paddeln mehrere Quallen | Bild: Bianca Supper

Und tatsächlich sind Quallen auch hierzulande keine Seltenheit mehr. So berichtet etwa der Naturschutzbund (NABU), das Süßwasserquallen in heißen Sommern zuweilen auch deutsche Badeseen bevölkern. Manch einem mag dadurch der Badespaß etwas abhanden gehen. Die gute Nachricht aber gleich vorweg: Die kleinen Quallen sind vollkommen ungefährlich.

Karlsruhe Hornissenschwebfliege: Ist dieses Rieseninsekt gefährlich? Das könnte Sie auch interessieren

Was aber sind das für Quallen, denen man hier beim Plantschen begegnet? Wie der Nabu erläutert gibt es auf dem europäischen "Festland" nur eine Art von Quallen: Die Süßwasserqualle "Craspedacusta sowerbii", die in warmen Jahren Bade- und Baggerseen bevölkert. Neben Karlsruhe, seien etwa auch schon in der Nähe von Weil am Rhein und Ulm Quallen gesichtet worden.

"Doch die glitschigen Tierchen sind für den Menschen vollkommen harmlos", so der Nabu in seinem Bericht weiter. Zwar habe die Süßwasserqualle als Vertreterin der Nesseltiere Nesselzellen an ihren Fangarmen (Tentakeln), mache damit jedoch nur Jagd auf Kleinstlebewesen wie Einzeller und Kleinstkrebse.

Begegnung mit Quallen nur in heißen Sommern

An sonnigen Tagen würden die Tiere dabei zur Wasseroberfläche treiben und beutesuchend durch das Wasser gleiten. Um sich überhaupt entwickeln zu können, benötigt die Süßwasserqualle eine Mindesttemperatur von 25 Grad. Als freischwimmende Qualle (Medusa) begegnet man ihr daher also nur in heißen Jahren.

Die Süßwasserqualle "Craspedacusta sowerbii" taucht nur bei Wassertemperaturen über 25 Grad auf | Bild: NABU/Dr. Dominik Meisohle

Ihr Auftauchen, habe laut Nabu dabei übrigens nichts mit einer schlechten Wasserqualität zu tun. So bleibt die Süßwasserqualle in kühleren Jahren als Larve (Polyp) am Boden des Sees festgewachsen und daher meist unbemerkt.

Karlsruhe Blutsaugende Insekten: Diese 8 Insekten wollen Ihr Blut Das könnte Sie auch interessieren

Grundsätzlich bevorzuge die Qualle saubere, stehende bis leicht bewegte Gewässer mit üppiger Bodenflora, in der der Polyp ausreichend Schutz findet. Sind diese Voraussetzungen erfüllt kann aus einer zunächst nur ungefähr zwei Millimeter großen Larve eine etwa 2-Euro-Münze große Qualle werden. "Sie besteht aus 99,3 Prozent aus Wasser - das macht die Süßwassermeduse zu dem Tier mit dem höchsten Wassergehalt", erläutert der Nabu.

Süßwasserqualle als blinder Passagier importiert

Dennoch bleibt die Frage: Wie kam die Süßwasserqualle überhaupt nach Europa? Vermutet wird, dass das Tier seinen Ursprung im Jangtse-Fluss in China hat. Wie genau die Süßwasserqualle nach Europa kam, ist allerdings unklar - wahrscheinlich sei sie jedoch als blinder Passagier einer importierten Teichpflanze in Europa gelandet. So sei sie, nach Informationen des Nabu, das erste Mal 1880 im Seerosenbecken des botanischen Gartens entdeckt worden.

Die harmlose Süßwasserqualle erreicht nur eine Größe einer Zwei-Euro-Münze | Bild: NABU/Dr. Dominik Meisohle

Seitdem taucht sie in heißen Sommern immer wieder auf und ist mittlerweile weltweit verbreitet. Einzige Ausnahme: Die Antarktis. Warum es zu einer derartigen Verbreitung kam ist der Wissenschaft bislang unerschlossen. Auch ob ihr Bestand steigt oder sinkt, lässt sich aufgrund ihres unregelmäßigen Auftauchens nicht konkret sagen.

Quedlinburg/Berlin Giftiger Eichenprozessionsspinner profitiert vom Klimawandel Das könnte Sie auch interessieren

Laut Nabu sei allerdings davon auszugehen, dass durch den Klimawandel und die damit einhergehenden wärmeren Gewässer die Entwicklung stärker voranschreitet. Die ausgewachsenen Tiere könne man daher also wohl häufiger sehen.

Habt ihr auch schon mal eine Süßwasserqualle in einem unserer Karlsruher Baggerseen gesehen? Schreibt es uns in die Kommentare!