Es ist keine einfache Zeit: Inflation, Epidemien, Ukraine-Krieg und Klimakrise beherrschten im vergangenen Jahr die Schlagzeilen. Die Auswirkungen dieser Ereignisse werden uns auch in 2023 begleiten.

Als Nachrichtenmedium ist es unsere Aufgabe, möglichst objektiv zu berichten. Und doch lassen uns als Menschen, viele Schlagzeilen nicht kalt. Umso schöner ist es, in unruhigen Zeiten die Lichtblicke zu suchen und Geschichten zu erzählen, die Mut und Hoffnung machen. Und vor allem das Gefühl geben: Sie sind nicht allein.

Als lokales Medium haben wir das Privileg, Sie begleiten zu dürfen: in Ihrem Alltag, auf Ihrem Weg zur Arbeit, in der Freizeit. Auf dem Smartphone-Schirm oder in der Mittagspause am Laptop. Im Kommentarbereich erzählen Sie uns Ihre Sicht der Dinge, schreiben uns als ka-Reporter oder kontaktieren uns auf Social Media. Darauf freuen wir uns auch im neuen Jahr!

Sie schicken uns Themen, die Karlsruhe bewegen. Sie loben uns für die Berichterstattung, aber noch viel wichtiger - Sie, liebe Leser, - sind auch unser stärkster Kritiker. Dafür möchten wir Ihnen am Jahresende Danke sagen. Danke, dass Sie uns jeden Tag lesen und uns Ihr Vertrauen schenken!

Wir wünschen Ihnen, dass Sie an den Feiertagen für sich einen Wohlfühl-Ort finden, sei dies im Kreise der Familie oder alleine mit einer guten Tasse Tee. Lassen Sie es sich gut gehen und den Trubel der Welt für einen Moment vergessen können.

Frohe Festtage und kommen Sie gut in neue Jahr 2023!

Ihre ka-news.de-Redaktion