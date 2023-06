Junge Menschen in Baden-Württemberg können für nur einen Euro pro Tag Bus und Bahn nutzen. Möglich macht das das sogenannte JugendticketBW, eine gemeinsame Initiative des Landes Baden-Württemberg, der Landkreise, der Stadtkreise sowie der Verkehrsverbünde. Doch wer darf das Ticket überhaupt nutzen? Alle Informationen finden Sie im Artikel.

JugendticketBW: Seit wann gilt das 1-Euro-Ticket?

Das Jugendticket gilt seit dem 1. März 2023. Das Ministerium für Verkehrübernimmt 70 Prozent der Kosten und investiert bis 2025 für das Förderprogramm "Landesweites Jugendticket" 327 Millionen Euro. Die restliche Finanzierung übernehmen die Kommunen.

JugendticketBW: Wer darf das 1-Euro-Ticket nutzen?

Das Ticket dürfen nutzen:

Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr.

Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende bis zum 27. Lebensjahr.

Zudem müssen sie in Baden-Württemberg wohnen. Diese Personengruppen zahlen dann für das Ticket nur einen Euro pro Tag beziehungsweise 365 Euro im Jahr.

Mit dem Ticket können sie zur Schule, zur Universität und zum Ausbildungsort fahren. Aber auch für die Freizeit kann es genutzt werden, so kommen junge Menschen günstig zu Freundinnen und Freunden, ins Kino oder zum Sport. Wer deutschlandweit günstig unterwegs sein möchte, für den ist das neue 49-Euro-Ticket eine Option.

Der niedrige Preis soll junge Menschen dazu animieren, so einfach wie möglich auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, um die klimafreundlichen Verkehrsmittel zu stärken, wie das Land Baden-Württemberg mitteilt. Außerdem soll das Ticket junge Menschen entlasten, die nur wenig Geld in ihrer Ausbildung oder dem Studium zur Verfügung haben. Alle, die über der Altersgrenze liegen, haben die Möglichkeit das 49-Euro-Ticket als Jobticket zu nutzen und bekommen es so sogar günstiger.

Wo gilt das JugendticketBW bzw. das 1-Euro-Ticket?

Das Jugendticket ist in allen 19 Verkehrsverbünden in ganz Baden-Württemberg gültig und damit im ganzen Bundesland. Allerdings nur für Busse und Bahnen des Nahverkehrs. Der Fernverkehr ist beim 1-Euro-Ticket ausgeschlossen. Nutzerinnen und Nutzer dürfen also nicht mit dem ICE oder dem IC fahren.

Für günstige Zugverbindungen innerhalb Deutschlands oder in die Europäische Union bietet die Deutsche Bahn gerade eine Super-Sparpreis-Aktion an.

Wo kann das 1-Euro-Ticket gekauft werden?

Das 1-Euro-Ticket kann in den Abo-Centern der Verkehrsverbünde gekauft werden. Ebenso ist es im Internet erhältlich.