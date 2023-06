Karlsruhe vor 2 Stunden

Jugendorchester der Stadt Karlsruhe spielt Open-Air im Klinikum Karlsruhe

Nach einer langen pandemiebedingten Pause, laden das Städtische Klinikum Karlsruhe und das Jugendorchester der Stadt Karlsruhe am Donnerstag, 22. Juni um 18 Uhr wieder zum Open-Air-Konzert. Veranstaltungsort ist am historischen Gebäudeensemble zwischen den Häusern A, B und C in der Moltkestraße 90.