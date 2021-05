vor 1 Stunde Karlsruhe Unwetter in Karlsruhe: Jugendlicher in Oberreut wird vom Blitz getroffen

Wie die Polizei Karlsruhe per Pressemitteilung bekanntgab, ist bei einem Blitzeinschlag am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, ein 17-Jähriger in Oberreut schwer verletzt worden. Der Jugendliche, der in Begleitung von drei anderen Jugendlichen in der Nähe eines Spielplatzes unterwegs war, musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.