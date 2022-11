Blankenloch vor 1 Stunde

Jugendliche werden in der S9 sexuell belästigt: Täter steigt in Blankenloch aus

Am Montag, den 14. November, wurden laut Bundespolizei zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren in der S9 sexuell belästigt. Demnach soll ein Mann während der Fahrt nach Hockenheim vor den Mädchen onaniert haben. In Blankenloch stieg der Täter schließlich aus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Mann verlief bislang ohne Erfolg.