Der Vorfall habe sich laut Polizeibericht am Samstagnachmittag zugetragen. Nachdem die bislang unbekannte Flüssigkeit mit einer Stichflamme in Brand geriet, sollen die Jugendlichen über die Karlstraße in Richtung Erbprinzenstraße geflüchtet sein. Einer der jungen Männer wurde noch von einem Zeugen eingeholt und festgehalten, in einer anschließenden Diskussion mit Passanten war es diesem jedoch gelungen, unerkannt zu flüchten. Der Schaden, der an der Einfahrt des Parkhauses entstanden ist, könne derzeit noch nicht beziffert werden, so die Polizei. Die Auswertung der im Eingangsbereich befindlichen Videoanlage dauern an.

Die drei bislang unbekannten Personen werden wie folgt beschrieben: Alle Personen waren männlich, zwischen 12 und 16 Jahre alt und von dünner Statur. Eine Person trug ein rotes Fußballtrikot von Real Madrid mit der Aufschrift "James 10", eine Jeans, weiße Turnschuhe, eine schwarze Bauchtasche, sowie eine dunkle Mütze. Die zweite Person trug ein blaues Fußballtrikot von Manchester United mit der Aufschrift "Ronaldo 7", eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen, eine auffällig große Goldkette und eine schwarz/weiße Mütze. Die dritte Person trug ein türkisfarbenes Fußballtrikot, eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen, eine schwarze Umhängetasche und eine schwarz-weiße Mütze.

Zeugen oder Personen, die Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.