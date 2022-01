vor 1 Stunde Karlsruhe Vorfall auf der Karlsruher Kaiserallee: Jugendliche greifen Rollerfahrer mit Pfefferspray an

Zwei Jugendliche haben einen E-Roller-Fahrer in Karlsruhe mit Pfefferspray angegriffen. Der 15-Jährige war am späten Freitagabend mit dem Roller in der Kaiserallee unterwegs, als er von den beiden jungen Männern im Bereich des Sandkorn-Theaters angehalten wurde, wie die Polizei mitteilte.