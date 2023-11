Karlsruhe vor 41 Minuten

Jüdische Gemeinde in Karlsruhe gedenkt den Opfern der Reichspogromnacht vor 85 Jahren

Die jüdische Gemeinde in Karlsruhe gedachte am Donnerstag, 9. November den Opfern der Reichspogromnacht vor 85 Jahren. In der Kronenstraße 15 in Karlsruhe fanden den ganzen Tag über Gedenkveranstaltungen statt.