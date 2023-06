Jochen Schweizer ist mittlerweile zu einer bekannten Marke geworden. Das Unternehmen des früheren Extremsportlers, das auch seinen Namen trägt, hat seinen Hauptsitz in München. Doch ursprünglich kommt Schweizer aus dem Raum Karlsruhe.

Jochen Schweizer Biografie

Geboren ist Jochen Schweizer am 23. Juni 1957 in Ettlingen. Den Großteil seiner Kindheit verbringt er in Heidelberg. Er beginnt an der Universität Freiburg Sport zu studieren, bricht das jedoch vor Abschluss ab.

In Ettlingen ist Jochen Schweizer geboren. | Bild: ka-Reporter: Peter Eich

Nach seiner Ausbildung zum Logistiker ist er für die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit tätig, wird später sogar Geschäftsführer vom Münchner Standort.

In welchen Filmen ist Jochen Schweizer als Stuntman zu sehen?

Noch während seiner Tätigkeit für GTZ wirkt Jochen Schweizer als Stuntman in verschiedenen Filmen mit. Teilweise übernimmt er auch selbst Regie, ab 1985 mit seiner Produktionsfirma "Kajak Sports Productions". Einer der bekanntesten Filme unter Schweizers Regie ist "Family Mad", ein Dokumentarfilm über das Extremkajakfahren, in dem er auch selbst zu sehen ist. Weitere Filme sind "Verdun - Die Schlucht gestern und heute". Der Film behandelt die Verdun-Schlucht in Südfrankreich und ihre Anziehungskraft für Kajakfahrer. Ein weiterer Film ist "over the Edge". Das Highlight: die Befahrung des Colorado Rivers im Grand Canyon.

Der Grand Canyon ist einer der Drehorte für Jochen Schweizers Film "Over the Edge". | Bild: Dennis Swena/dpa-tmn

Größere Bekanntheit auch außerhalb der Extremsportszene erlangt Jochen Schweizer zum ersten Mal im Jahr 1990 durch seinen Auftritt in Willy Bogners Film "Feuer, Eis & Dynamit". In seiner Rolle als Guru bekommt Schweizer jedoch recht wenig Screen-Time bekommt. Als Stuntman kommt er öfter zum Einsatz.

Neben den Kajak-Stunts ist es vor allem eine Szene als Stuntdouble für Uwe Ochsenknecht, die Schweizer Aufmerksamkeit bringt. Mit einem Bungee-Seil springt er aus 220 Metern Höhe das Verzasca-Tal herunter - als erster Mensch überhaupt.

Ein Jahr später arbeitet Jochen Schweizer für den Film "White Magic" ein weiteres Mal mit Willy Bogner zusammen. Diesmal springt Schweizer aus 400 Metern Höhe mit einem Bungee-Seil aus einem Heißluftballon und landet dann nach kurzer Flugphase mit einem Fallschirm auf dem Boden.

Hält Jochen Schweizer einen Weltrekord?

Die Liebe zum Bungee-Jumping bleibt Jochen Schweizer auch nach den Filmstunts erhalten. Bis zum Jahr 1997 springt er im Zuge immer extremerer Szenarios noch einige Male.

Der größte und auch letzte Sprung seiner Karriere findet am 19. September 1997 statt. Aus 2.500 Metern Höhe springt Schweizer aus einem Helikopter. Sein Bungee-Seil beträgt eine Länge von 380 Metern. Dieser Sprung verschafft ihm einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Jochen Schweizer Unternehmen

Aus "Kajak Sports Production" wird 2004 das nach Jochen Schweizer benannte Online-Portal. Hier können die User aus 15 Erlebnissen auswählen. Doch die Vermarktung von Action-Erlebnissen beginnt beim gebürtigen Ettlinger bereits früher. Schon 1990 eröffnet Schweizer in München die erste Bungee-Jumping-Station Deutschlands.

Das Angebot der Jochen Schweizer Unternehmensgruppe umfasst mittlerweile über 1.000 buchbarer Erlebnisse.

Bau der Jochen Schweizer Arena und Verkauf der GmbH

Der Bau der Jochen Schweizer Arena - die anfangs noch Jochen Schweizer Welt heißt - beginnt 2015 in Taufkirchen, südlich von München. Nach zweijähriger Bauphase wird sie am 4. März 2017 eröffnet.

In München steht das Herzstück des Jochen Schweizer Unternehmens - Die Jochen Schweizer Arena. | Bild: Jan Schmiedel | jochen-schweizer.de

Die Arena ist das Prunkstück des Unternehmens. Im selben Jahr wird die Mehrheit der Jochen Schweizer GmbH an die ProSiebenSat.1 Media SE verkauft, um sie mit mydays.de - dem größten Konkurrenten auf dem deutschen Erlebnismarkt - als "Jochen Schweizer mydays holding" zusammenzubringen.

Jochen Schweizer im Fernsehen

In der von VOX ausgestrahlten Fernsehsendung "Höhle der Löwen", in der Start-up-Unternehmer ihre Ideen vorzustellen und prominente Investoren zu überzeugen, war Jochen Schweizer in den ersten 3 Staffeln zu sehen. Nach 2016 stieg er aus, um sich auf die Fertigstellung der Jochen Schweizer Arena zu konzentrieren. Seine Investmentgruppe "Jochen Schweizer Ventures" ist bis heute an verschiedenen Start-ups beteiligt.

Nach der 3. Staffel "Höhle der Löwen" steigt Jochen Schweizer als Investor aus, um sich auf den Bau der Jochen Schweizer Arena zu konzentrieren. | Bild: Pitch: Math42 | jochen-schweizer.de

2019 startet auf ProSieben seine eigene Sendung namens "der Traumjob - Bei Jochen Schweizer". Laut Serienbeschreibung müssen 11 Kandidaten verschiedene Challenges bestehen, um die Karriereleiter hochzuklettern. Mal müssen sie in den Alpen Fallschirm springen, mal über einen Schwebebalken gehen. Die Sendung wird in einem Spiegel-Artikel als Selbstinszenierung von Schweizers kritisiert.

Bücher von Jochen Schweizer

Jochen Schweizers Autobiografie "Warum Menschen fliegen können müssen" ist im Jahr 2010 erschienen. 2015 schrieb er sein zweites Buch mit dem Titel "Der perfekte Augenblick". Sein bisher letztes Buch erschien 2021 und trägt den Titel "Die Begegnung".

Jochen Schweizer Familie

Jochen Schweizer ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in München. Sein Sohn Maximilian Sandritter war von 2008 bis 2014 als Rennfahrer aktiv.

Maximilian Sandritter - Sohn von Jochen Schweizer - war mehrere Jahre als professioneller Rennfahrer tätig. | Bild: Stev Bonhage - Talent Race GmbH | Wikimedia

Die gleiche Liebe zum Extremsport ist kein Zufall. Schweizer schenkte seinem Sohn zu seinem 19. Geburtstag eine Tour auf dem Salzburgring, bei der Maximilian sein Talent fürs schnelle Fahren entdeckte.