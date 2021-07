vor 23 Minuten Lars Notararigo Karlsruhe Jede Hilfe zählt! Hier können Karlsruher für Hochwasser-Betroffene spenden

Über 150 Menschen in Deutschland starben aufgrund der Flutkatastrophe der letzten Wochen. Noch mehr Menschen verloren all ihre Besitztümer in den Fluten und sind ohne Obdach. Die Bundesregierung hat den Betroffenen der Flut bereits Hilfe zugesagt - doch wo können auch die Einwohner Karlsruhers Hilfe leisten? ka-news.de hat alle Spenden-Stellen in der Übersicht.