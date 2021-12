vor 27 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Tschüss, Baustelle - Hallo, U-Bahn! Die Karlsruher Kombilösung im Jahresrückblick 2021

Fast zwölf Jahre Bauzeit sind ins Land gezogen. Doch am 11. Dezember 2021 war es soweit: Die Karlsruher Kombilösung konnte endlich in den Betrieb gehen, obwohl viele nicht mehr an eine rechtzeitige Fertigstellung geglaubt haben. Doch welche Hindernisse, Erfolge und Rückschläge prägten das Geburtsjahr des wohl größten Bauprojektes der Karlsruher Geschichte? Vom Jahresanfang bis hin zur feierlichen Eröffnung - wir haben das Jahr 2021 nochmal Revue passieren lassen.