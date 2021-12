2021 ist nun fast vorbei, 2022 steht in den Startlöchern. Doch bevor es an den Jahreswechsel geht, blicken wir noch einmal visuell auf das Jahr 2021 zurück. Wir haben für euch die besten Bilder aus dem Archiv geholt und hier zusammengefasst. Viel Spaß beim Durchklicken.

Januar 2021: Bye, Bye Wildpark

Das Jahr 2021 startet mit einem Knall. Die altehrwürdige Haupttribüne wird weiter abgerissen und ist wenige Monate später komplett verschwunden.

Februar 2021: Saharastaub und Kriegsstraßentunnel

Im Februar macht sich ka-news.de ein Bild von der Tunnelbaustelle unterhalb der Kriegsstraße. Außerdem kommt aufgrund des Wetters Saharastaub bis nach Karlsruhe sorgt für kuriose Ereignisse und ganz selten Farben.

März 2021: Haus M und die erste Corona-Schnellteststation eröffnen

Der März 2021 steht ganz im Zeichen der Gesundheit. Mit dem Haus M eröffnet am Städtischen Klinikum in Karlsruhe ein neues hochmodernes Gebäude. Gleichzeitig sagt dm, Corona den Kampf an. In Karlsruhe eröffnet eine von vielen bundesweiten Teststationen. OB Mentrup ist der erste der einen Schnelltest durchführt.

Rundgang durch das neue Haus M am Städtischen Klinikum Alle Bilder

Eröffnung dm-Testzentrum in Karlsruhe Alle Bilder

April 2021: Feuerwehr zieht um und autonomes Fahren

Im April zieht die Feuerwehr Karlsruhe in ihre neue Hauptfeuerwache. Im Stadtteil Dammerstock startet ein Projekt zum autonomen fahren. Hier sind künftig drei Shuttle-Busse ohne Fahrer im Einsatz die Fahrgäste transportieren. Außerdem wird mit einem Stresstest der Karlsruher U-Strabtunnel erstmals auf Herz und Nieren geprüft.

Einzug Karlsruher Feuerwehr Alle Bilder

Testfahrt mit autonomem Shuttle Alle Bilder

Stresstest Kombilösung Karlsruhe Alle Bilder

Mai 2021: Baustellenrundgang mit OB - Großbrand in Bruchsal

Im Mai sorgt ein Großbrand einer Firma in Bruchsal für Aufsehen. Karlsruhes Oberbürgermeister macht sich bei einem Stadionrundgang selbst ein Bild von der Baustelle Wildparkstadion.

Großbrand in Bruchsal Alle Bilder

Stadion-Rundgang mit Oberbürgermeister Frank Mentrup Alle Bilder

Juni 2021: Schienen-Chaos in Karlsruhe

Im Juni kommt es im sommerlichen Karlsruhe zu einem noch nie dagewesenen Ereignis. Aufgrund der hohen Temperaturen löst sich das Füllmaterial der Schienen und wird mit den Bahnen durch ganz Karlsruhe verteilt. Der Bahnverkehr wird umgehend für mehrere Tage eingestellt, die aufwändigen Reinigungsarbeiten starten in der ersten Nacht und dauern ebenfalls mehrere Tage. Anfang Juni zieht der CSD durch die Fächerstadt.

Reinigung der Karlsruher Schienen geht weiter Alle Bilder

Gleisschäden wegen Hitze in Karlsruhe Alle Bilder

CSD in Karlsruhe 2021 Alle Bilder

Juli 2021: Die ersten KSC-Fans im Wildpark - Schweres Unwetter in Karlsrbad

Am zweiten Spieltag der Saison 2021/22 ist es soweit. Erstmals darf wieder eine beachtliche Anzahl an Zuschauern ein Heimspiel des KSC live verfolgen. Das Debüt der neuen Heimat gelingt: der KSC schlägt Darmstadt 3:0 und steht an der Tabellenspitze. Anfang des Monats sorgt ein Unwetter für chaotische Zustände in Karlsbad.

KSC gegen Darmstadt Alle Bilder

Unwetter in Karlsbad Alle Bilder

August 2021: Jens Spahn besucht Karlsruhe und ein Bombenfund

Im August ist der Bundestagswahlkampf im vollen Gange. Unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CD) besucht die Fächerstadt. Außerdem sorgt der Fund einer alten Weltkriegsbombe für Aufsehen. Die Bombe kann aber entschärft werden, niemand wird verletzt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn besucht Karlsruhe Alle Bilder

Bombenfund Karlsruhe - Stuttgarter Straße gesperrt Alle Bilder

September 2021: Erbprinz in Ettlingen brennt - Zoe Mayer zieht in den Bundestag ein

Anfang September sorgt ein Großbrand im Wellness-Bereich des Erbprinzen-Hotels für Aufsehen. Verletzt wird niemand, der Schaden ist aber enorm. Bei der Bundestagswahl gelingt es Zoe Mayer (Grüne) das Direktmandat für den Stadtkreis Karlsruhe zu gewinnen. Sie löst damit Ingo Wellenreuther ab.

Erbprinz-Brand: Zwei Tage danach Alle Bilder

Bundestagswahl 2021 - Die Hochrechnung live aus dem Rathaus Alle Bilder

Oktober 2021: Herbstmess'-Comeback, Sturm Ignatz und eine große Feuerwehr-Übung

Im Oktober fegt das Sturmtief "Ignatz" über Baden-Württemberg und Karlsruhe hinweig und richtet dabei einige Schäden an. Zwei Monate vor dem Start hat die Feuerwehr Karlsruhe eine große Übung in der U-Haltestelle am Marktplatz, Ende des Monats feiert die Karlsruher Herbstmess' auf dem Messplatz ihr Comeback.

Sturm "Ignatz" richtet Schäden in Karlsruhe an Alle Bilder

Erster Tag der Karlsruher Herbstmess' Alle Bilder

November 2021: Christkindlesmarkt, Fasching, Offerta - Corona-Intensivbus erreicht Städtisches Klinikum

Im November steehen gleich mehrere Events auf dem Programm. Die Offerta kehrt zurück, die Narren eröffnen die Fünfte Jahreszeit und der Christkindlesmarkt öffnet. Zeitgleich erreicht die Corona-Pandemie einen neuen Höhepunkt. Ein Intensivbus mit beatmungspflichtigen Patienten erreicht Karlsruhe. Die Patienten werden im Städtischen Klinikum für den Weitertransport vorbereitet.

Messe Karlsruhe Offerta 2021 Alle Bilder

Fastnachtseröffnung am 11. November 2021 Alle Bilder

Ulmer Corona-Intensivbus erreicht Karlsruhe Alle Bilder

Dezember 2021: Kombilösung eröffnet und die letzten Bahnen fahren durch das weihnachtliche Karlsruhe

Nach fast zwölf Jahren Bauzeit ist es endlich so weit! Mit dem U-Strabtunnel unter der Kaiserstraße geht ein Teilprojekt der Karlsruher Kombilösung in den Betrieb. Die Eröffnung wird klein gefeiert und zum Abschluss fahren noch einmal historische Bahnen die alte oberirdische Strecke ab. Kurze Zeit später machen verschieden "Walking Acts" die Kaiserstraße zur Bühne für Künstler.

Feierliche Eröffnung der Kombilösung Alle Bilder

Die letzten Bahnen auf der Kaiserstraße Alle Bilder