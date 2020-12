vor 14 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Ein besonderes Jahr geht zu Ende: ka-news.de sagt Danke und wünscht frohe Weihnachten!

Es war ein besonderes Jahr, dieses 2020 - in jeder Hinsicht. Viele schöne, aber auch viele tragische Momente hat die ka-news.de-Redaktion auch in diesem Jahr für Sie, liebe Leser, begleitet. Allgegenwärtig dabei (leider): die Corona-Pandemie. Für Ihre Treue, Ihre Geschichten und Ihre Anregungen gerade in dieser schwierigen Zeit möchten wir Danke sagen.