Erst wieder Mitte April stehen mit dem Osterfest die nächsten Feiertage an. Karfreitag fällt auf den 10. April und läutet das Osterwochenende ein. Wer die Woche vor Ostern und nach dem Fest verreisen möchte, muss dafür lediglich 8 Urlaubstage beantragen und bekommt insgesamt 16 Tage frei. Vielleicht die perfekte Woche für einen späten Skiurlaub?

Dann geht es Schlag auf Schlag: Der 1. Mai , also der Tag der Arbeit, fällt im kommenden Jahr einen Freitag. Selbst ohne Urlaub also ein verlängertes Wochenende.

Fronleichnam

Der nächste Brückentag ist dann auch schon in Sicht: Fronleichnam fällt wie gehabt auf einen Donnerstag, 11. Juni. Auch hier bietet es sich wieder an, schon am Mittwoch ins lange Wochenende zu starten und den Freitag frei zu nehmen. 1 Urlaubstag - 4 Tage raus aus dem Büro..